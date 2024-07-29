Раис РТ находится на связи с пострадавшими в результате схода поезда с рельсов

Глава региона в настоящее время находится на связи с главой Волгоградской области.

Сейчас специалисты выясняют сведения о числе жителей Татарстана, которые пострадали после схода поезда с рельсов рейса Казань-Адлер. Рустам Минниханов быстро получает данные и контролирует этот вопрос.

Ранее мы писали о том, что 43-летний виновник страшного дорожного происшествия с поездом рейса Казань-Адлер находится в реанимации. Он нарушил правило дорожного движения и оказался на переезде. Звонок работал вовремя, однако мужчина предположил, что он успеет проехать спокойно.

Помимо этого, мы говорили, что 2 человека, по предварительным данным, погибло после схода поезда рейса Казань-Адлер 29 июля 2024 года.

Также, мы сообщали, что житель Татарстана спровоцировал массовое дорожное происшествия в Ульяновской области из 8 машин.