Раис РТ находится на связи с пострадавшими в результате схода поезда с рельсов
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Глава региона в настоящее время находится на связи с главой Волгоградской области.
Сейчас специалисты выясняют сведения о числе жителей Татарстана, которые пострадали после схода поезда с рельсов рейса Казань-Адлер. Рустам Минниханов быстро получает данные и контролирует этот вопрос.
Ранее мы писали о том, что 43-летний виновник страшного дорожного происшествия с поездом рейса Казань-Адлер находится в реанимации. Он нарушил правило дорожного движения и оказался на переезде. Звонок работал вовремя, однако мужчина предположил, что он успеет проехать спокойно.
Помимо этого, мы говорили, что 2 человека, по предварительным данным, погибло после схода поезда рейса Казань-Адлер 29 июля 2024 года.
Также, мы сообщали, что житель Татарстана спровоцировал массовое дорожное происшествия в Ульяновской области из 8 машин.
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