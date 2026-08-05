Экономика

Минэкономики подняло порог вложений в соцСЗПК до 750 млн рублей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Минэкономики и ВЭБ.РФ доработали законопроект о...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Минимальный объем инвестиций в основной объект по соглашению о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) для строительства социальной инфраструктуры в опорных населенных пунктах увеличен с 200 млн до 750 млн рублей. Это предусмотрено доработанным Минэкономики совместно с ВЭБ.РФ законопроектом.

Механизм позволяет частным инвесторам в течение десяти лет компенсировать затраты на создание и реконструкцию социальных объектов через субсидии или налоговый вычет. Построенное имущество передается в государственную или муниципальную собственность.

Согласно изменениям, заявки на заключение соглашений будут рассматриваться только после предварительного одобрения проекта правительственной комиссией по региональному развитию. В Минэкономики отмечают, что новый механизм снизит финансовую нагрузку на бизнес и позволит возводить социальную инфраструктуру без дополнительных бюджетных расходов.

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