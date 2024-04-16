Работы по реконструкции Горьковского шоссе в Казани выполнены на уже 68%

В Казани специалисты ремонтируют Горьковское шоссе, сейчас работы выполненные на 68%. Главный элемент проекта - возведение первой 3-уровневой транспортной развязки на Горьковском кольце.

В настоящее время окончены работы по устройству буронабивных свай, готовы монолитные работы тоннельной части и подпорных стен. Кроме того, уже построена канализационная насосная станция и стоят опоры для эстакады. Сейчас проводится обвязка арматуры и устройство опалубки. Готовность развязки - 78%.

Помимо этого, в планах возвести 3 надземных перехода недалеко от Горьковского кольца.

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