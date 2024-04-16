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СМИ опровергли слухи, что Республика Татарстан готова выйти из состава России

СМИ опровергли слухи, что Татарстан готов выйти из состава России
СМИ опровергли слухи, что Республика Татарстан готова выйти из состава России

Alexxx1979/Википедия

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Сведения из социальных сетей, что в Татарстане хотят провести референдум о выходе из состава РФ, не подтвердились.

Ранее в Интернете появился ролик, на котором глава РТ Рустам Минниханов якобы сообщил о референдуме, где местные жители смогут отдать свой голос за выход из состава РФ.

На видео замечены признаки монтажа, потому что мимика Минниханова не совпадает с самим текстом. По данным издания «Лапша Медиа», сперва ролик с заявлениями появился в TikTok, там было сказано, что материал сгенерирован при помощью ИИ. А уже при распространении ролика этот комментарий исчез.

Оригинальная видеозапись была снята на заседании Госсовета региона, где чиновники рассматривали вопрос о принятии поправок в Конституцию РТ, публикация с на сайте Госсовета от 23 декабря 2022 года, пишет Вечерняя Казань.

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