СМИ опровергли слухи, что Татарстан готов выйти из состава России

Сведения из социальных сетей, что в Татарстане хотят провести референдум о выходе из состава РФ, не подтвердились.

Ранее в Интернете появился ролик, на котором глава РТ Рустам Минниханов якобы сообщил о референдуме, где местные жители смогут отдать свой голос за выход из состава РФ.

На видео замечены признаки монтажа, потому что мимика Минниханова не совпадает с самим текстом. По данным издания «Лапша Медиа», сперва ролик с заявлениями появился в TikTok, там было сказано, что материал сгенерирован при помощью ИИ. А уже при распространении ролика этот комментарий исчез.

Оригинальная видеозапись была снята на заседании Госсовета региона, где чиновники рассматривали вопрос о принятии поправок в Конституцию РТ, публикация с на сайте Госсовета от 23 декабря 2022 года, пишет Вечерняя Казань.