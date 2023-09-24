Сортудников КАМАЗа наградили государственными наградами. Среди награжденных почетным званием "Заслуженный машиностроитель Российской Федерации" был Мударис Халиев, работник КАМАЗа. Торжественная церемония вручения государственных наград прошла в Казанском кремле.

Мударис Халиев проработал на КАМАЗе с 1980 года и за это время продвинулся от слесаря-ремонтника до заместителя начальника отдела. Несмотря на достижение пенсионного возраста, он продолжает работать в должности главного специалиста по материально-техническому снабжению центра непроизводственных закупок. Более 10 лет он активно участвует в проектах и внедрении кайдзен-предложений, благодаря которым было сэкономлено значительное количество денежных средств.