Новости Татарстана
· Полина Модестова

Работа ведется в инициативном порядке: в РТ работают над появлением производства авиационных шин

В Татарстане работают над появлением производства авиационных шин
Работа ведется в инициативном порядке: в РТ работают над появлением производства авиационных шин

pixabay

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Татарстан хочет вписаться в программу импортозамещения самолетов MC-21 и SJ-100 и, как сообщает «БИЗНЕС Online», ПАО «Нижнекамскшина» разрабатывает первую в своей линейке авиационную шину.

Информацию о проводящемся НИОКР подтвердили в пресс-службе Объединенной авиационной корпорации. Отмечается также, что «ПАО "Яковлев"» осведомлено о намерении «Нижнекаскшины» освоить производство авиационных шин, а работа ведется в инициативном порядке при поддержке министерства промышленности и торговли РФ.

Напомним, что до февраля 2022 года на самолеты, эксплуатируемые в России, были допущены к использованию только иностранные шины, а сегодня минпромторг РФ ставит задачу обеспечить российскую авиацию отечественными шинами уже в 2024 году.

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