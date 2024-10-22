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Путин: Татарстан может гордиться своими темпами развития

Путин сообщил, что татарстанцы достаточно трудо...

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В ходе встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином глава государства Владимир Путин сообщил, что татарстанцы достаточно трудолюбивые и талантливые. Кроме того, президент выразил мнение о регионе, назвав его самобытным, интересным и быстроразвивающимся субъектом России.

Ранее мы писали о том, что истребитель ВКС России сопроводил борт Си Цзиньпина около Казани.

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