Российский истребитель сопровождал самолет Си Цзиньпина
Екатерина Елисеева
Истребитель из России сопровождал воздушное судно, на котором прибыл председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
Китайское издание «Синьхуа» сообщило, что встречали самолет около Казани. Уже в аэропорту региональной столицы Республики Татарстана, главу другого государства приветствовал Рустам Минниханов.
Гость отметил, что регион хорошо подготовился к саммиту. Якобы Си Цзиньпин давно ждал встречи с Раисом.
Напомним, у Владимира утина запланирована двусторонняя встреча с китайским руководителем. Всего могут прибыть в Россию не меньше 30 делегаций из самых разных государств.
Ранее мы писали о том, что подготовка к саммиту БРИКС в Казани обошлась в 20 миллиардов рублей. Мэр отметил, что почти 8 миллиардов рублей "пошли" на дороги и благоустройство. Однако эта сумма была вложена именно в самые крупные проекты, добавил Ильсур Метшин.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань