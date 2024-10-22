Истребитель из России сопровождал воздушное судно, на котором прибыл председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Китайское издание «Синьхуа» сообщило, что встречали самолет около Казани. Уже в аэропорту региональной столицы Республики Татарстана, главу другого государства приветствовал Рустам Минниханов.

Гость отметил, что регион хорошо подготовился к саммиту. Якобы Си Цзиньпин давно ждал встречи с Раисом.

Напомним, у Владимира утина запланирована двусторонняя встреча с китайским руководителем. Всего могут прибыть в Россию не меньше 30 делегаций из самых разных государств.

Ранее мы писали о том, что подготовка к саммиту БРИКС в Казани обошлась в 20 миллиардов рублей. Мэр отметил, что почти 8 миллиардов рублей "пошли" на дороги и благоустройство. Однако эта сумма была вложена именно в самые крупные проекты, добавил Ильсур Метшин.