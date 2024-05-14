Путин позвал Си Цзиньпиня в Казань

Президент России Владимир Путин позвал главу КНР Си Цзиньпин в Казань на саммит БРИКС. Лидеры могут обсудить сотрудничество в рамках ШОС, ситуацию на Украине и инициативу "Один пояс, один путь". Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.



Известно, что сейчас планируется ещё один визит президента России в Китай. Он состоится 16 и 17 мая по приглашению Си Цзиньпина - первая зарубежная поездка после вступления Путина в должность.