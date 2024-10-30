Путин подписал указ о праздновании 400-летия Челнов в 2026 году

В Челнах уже в 2026 году планируют отметить 400-летие основания города. Правительство России организует специальный комитет по подготовке и проведению события.

Власти сообщили, что комитет появится в течение 3 месяцев.

История города началась с образования с. Чалинский починок еще в 1626 году. Затем – Береговые, Бережные и Н. Челны. Статус города территория обрела 10 августа 1930 года.

В населенный пункт в 1969 году, чтобы утвердить окончательный вариант стройплощадки под завод «КАМАЗ» прибыла, государственная комиссия. Первая машина сошла с главного конвейера в феврале 1976 года.

Ранее мы писали о том, что Казань обогнала Москву и Питер по росту цен на аренду жилья. На 2 месте располагается город Ростов-на-Дону. Там ставка аренды стала больше за год на 50,1% (до 38 тысяч рублей в месяц).