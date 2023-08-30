«Просил не заключать его под стражу»: в Татарстане арестовали бывшего начальника отдела прокуратуры

Бывший начальник отдела прокуратуры в Татарстане арестован до 26 октября за взятку

В Казани советский суд отправил бывшего начальника отдела прокуратуры по надзору за процессуальной деятельность СУ СК по РТ Али Купова под стражу, сообщает «БИЗНЕС Online».

Старший следователь второго отдела по расследованию особо важных дел Ленар Сабиров во время процесса сообщил, что Купову предъявили обвинения по части 3 стать 290 УК РФ. Сообщается, что мужчину обвиняют в получении взятки в виде телефона за сто тысяч рублей.

Получена мужчиной взятка была от предпринимательницы Евгении Покровской. Якобы, она хотела. чтобы мужчина смягчил дело в отношении ее знакомой, которую задержали за наркотики. Сейчас обе женщины остаются в СИЗО.

Задержанный Али Купов просил не заключать его под стражу, а избрать более мягкую меру пресечения, отметив, что он готов сотрудничать со следствием и не намерен скрываться или оказывать какое-либо давление на свидетелей. Купов также обратил внимание и так что, что у него трое детей, а он сам - единственный кормилец. Однако, судья постановила отправить мужчину в СИЗО до 26 октября.