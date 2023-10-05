Программа состоит из двух этапов: в Татарстане больше 17 миллиардов выделять на работу с молодежью

Более 17 млрд рублей выделят власти Татарстана на работу с молодежью до 2026 года

Власти Татарстана в 2024-2026 годах выделят больше 17 миллиардов рублей на работу с молодежью, о чем говорится в обновленной республиканской госпрограмме по развитию молодежной политики в республике Татарстан. Документ был подписан премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным и опубликован на портале правовой информации.

Госпрограмма нацелена на создание условий для организации отдыха детей и молодежи, повышения социальной и экономической активности сельской молодежи, управлением социальным развитие молодежи, а также на развитие и модернизацию системы патриотического воспитания.

Госпрограмма состоит из двух этапов: 2019-2023 годы, на которые выделят почти 26 миллиардов рублей, и 2024-2026 годы с бюджетов в 17,1 миллиарда рублей. В ближайшие три годы финансирование на эти цели будет выделяться в основном из республиканской казны.