Продолжила 12-й раз: штормовое предупреждение в Татарстане сохранится до 24 июля

Штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности в Татарстане сохранится до 24 июля

В Татарстане вновь было объявлено штормовое предупреждение о пожарной опасности лесов. Напомним, что его продлевают уже в 12-й раз с начала весны 2023 года.

Как отметили представители республиканского Гидрометцентра, на территории республики с 17 по 24 июля сохранится местами высокая и чрезвычайная пожарная опасность лесов.

Первое штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов Татарстана было объявлено с 13 по 20 апреля 2023 года. После этого его постоянно продлевали.