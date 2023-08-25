Продлил до 1 сентября: в Татарстане сохраняется штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение в Татарстане продлили до 1 сентября 2023 года

В Татарстане было продлено штормовое предупреждение. Связано это с сохранения высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов. Продлили его до 1 сентября 2023 года, сообщает Гидрометцентр республики.

Местами, с 25 августа по 1 сентября, в РТ сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов. Напомним, что в Татарстане первое в этом году штормовое предупреждение было объявлено с 13 апреля. После этого его продлили до 24 июля.

Ранее стало известно, что совсем скоро в Татарстан придет настоящая осень. Наступившее ранее похолодание связано с циклоном над Восточной Сибирью, в тыловой части которого оказалась наша республика. Уже сегодня днем воздух прогреется ишь до 16-21 градуса, а завтра, 26 августа, пройдут кратковременные дожди, а днем температура воздуха не поднимется выше 14-19 градусов. Полноценная осень наступил в воскресенье, 27 августа. Ночью столбики термометров опустится до 3-8 градусов, а днем воздух прогреется только до 12-17 градусов.