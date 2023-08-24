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Осень наступит на этой недели: в Татарстан идут дожди и заморозки

Татарстан ожидают заморозки и дожди с 27 августа 2023 года
Осень наступит на этой недели: в Татарстан идут дожди и заморозки

Сергей Бобин

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Похолодание, которое неожиданно пришло в Татарстан, было связано с циклоном над Восточной Сибирью. В его тыловой части оказалась и наша республика. Отмечается, что северными потоками на территории региона закачивается холодный арктический воздух, о чем сообщает управление гидрометеорологии Татарстана. В ближайшие несколько дней существенных изменений от погоды ждать не стоит. К концу недели в регион и вовсе придет настоящая осень.

Завтра, 25 августа, существенных осадков не ожидается, то температура воздуха снизится до 6-11 градусов. В восточных районах возможно похолодание до 1-6 градусов. Днем воздух может прогреваться до 16-21 градуса.

В субботу, 26 августа, местами пройдет кратковременный дождь. Ночью столбики термометров опустятся до 3-8 градусов. Днем - не выше 14-19 градусов.

В воскресенье, 27 августа, республику ждет полноценная осень. Атмосферный фронт, опускающийся с севера, принесет порывистый ветер и дожди. Ночью похолодает до 3-8 градусов. Днем воздух прогреется лишь до 12-17.

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