Призвали усилить контроль: в Челнах люди возмущены ездой тяжелой техники по дорогам в жару
Юлия Марченко
Власти Набережных Челнов отреагировали на жалобы жителей, который были возмущены ездой тяжелой техники по дорогам в жару. Со слов главы города Наиля Магдеева, идет злоупотребление со стороны строителей, которые ссылаются на сроки. Он призвал комиссию по безопасности дорожного движения обратить внимание на это.
Наиль Магдеева отметил, что с понимание относится к необходимости подвозить материал, к примеру, для работ с инфекционной больницей, а также на строительство жилых домов, однако, с его слов, все должно происходить штатно - должен быть маршрутный лист.
Как отмечает chelny-biz.ru, до этого жители города жаловались, что проспект Хасана Туфана, который был отремонтирован в этом году, активно используется большегрузами со стройки на улице Раскольникова.