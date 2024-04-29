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Причина километровых очередей на АЗС на трассе М12 Москва-Казань

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Причина образования километровой пробки на трассе М12 (Москва-Казань) в Нижегородской области - очередь на АЗС. Об этом объяснили в Госкомпании «Автодор» рассказали телеграм-каналу Mash.

В сообщении сказано, что автомобили разные, однако расход топлива у них приблизительно, одинаковый. Выезжая в долгий путь даже с полным баком, бензин все равно закончится. И как правило, случается это примерно в одних и тех же местах. Именно поэтому на некоторых автозаправках могут быть такие очереди.

Чтобы не беспокоиться и не стоять в длинной очереди, заправляйтесь до того момента, когда включится лампочка бензобака.

Ранее мы писали о том, что жителям Татарстана рассказали о графике работы медучреждений в праздничные дни.

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