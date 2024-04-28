Жителям Татарстана рассказали о графике работы медучреждений в праздничные дни

В Татарстане поликлиники будут работать в особом режиме

В связи с длительными майскими выходными в медучреждения Татарстана работают в особом режиме.

Поликлиники принимают пациентов до 20:00, стационары работают круглосуточно и по территориальному признаку, а также по профилю заболевания, роддома тоже работают круглосуточно - госпитализация согласно действующей маршрутизации.

Детские поликлиники 28 апреля, 1, 5, 9 и 12 мая принимают пациентов с 9.00 до 18.00, а 29 и 30 апреля, 4, 10 и 11 мая - с 8.00 до 19.00.

Взрослые стоматологические поликлиники 29 и 30 апреля, 4, 10 и 11 мая работают с 9.00 до 18.00, а 28 апреля, 1, 5, 9, 12 мая - с 9.00 до 17.00.

Своими очередями детские стоматологические поликлиники принимают пациентов 28 апреля, 5 и 12 мая в соответствии с графиком воскресных дежурств, а 29 и 30 апреля, 1, 4, 9, 10 и 11 мая - с 9.00 до 17.00.