Президент Боливии прибыл в Казань

Глава Боливии прилетел в Казань, чтобы принять участие в саммите БРИКС и увидеться с президентом России Путиным.

Гость написал у себя в телеграм-канале о том, что он планирует достигнуть важные результаты для боливийцев.

Встреча 2 президентов пройдет уже сегодня, 24 октября 2024 года. По информации агентства ABI со ссылкой на посла Боливии в России Марию, на встрече планируется поговорить о сотрудничестве в области ядерной энергетики и образования. О том, что Боливия хочет присоединиться к БРИКС, стало известно в июне 2023 года.

Напомним, что глава Российской Федерации и Луис Арсе уже виделись в 2024 году: 6 июня прошли 2-сторонние переговоры, а 7 июня главы государств вместе поучаствовали в Петербургском экономическом форуме.

Ранее мы писали о том, что Путин 24 октября в Казани проведет встречу с генсеком ООН.