Путин 24 октября в Казани проведет встречу с генсеком ООН

Глава российского государства Владимир Владимирович Путин сегодня, 24 октября, встретится с генсеком ООН, который прилетел в Казань саммита БРИКС, пишет РИА Новости.

Специалисты поговорить о работе ООН и об актуальных вопросах международной повестки дня.

РФ выступает за реформирование Организации Объединённых Наций, в том числе, за включение в состав Совета Безопасности Индии, Бразилии, а также представителей африканских государств.

23 октября 2024 года, генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл в Казань, чтобы принять участие в саммите БРИКС.

Эксперта встретил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Напомним, союз появился в 2006 году. Известно, что сам саммит был организован такими странами, как Бразилия, Россия, Индия, Китай, а после к ним присоединилась и Южно-Африканской Республики.

Ранее мы писали о том, что в Казани глав государств угощали пельменями с осетриной и голенью ягненка. Чем еще?