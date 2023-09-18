Познакомятся с единомышленниками: молодежь Казани может пройти стажировку в министерствах Татарстана

Молодые жители Казани могут пройти стажировку в министерствах Татарстана

Прием заявок на республиканский конкурс «Вверх» был открыт. Финалисты смогут пройти стажировку в министерствах и ведомствах Татарстана, в результате чего также познакомятся с единомышленниками.

Принять участие в конкурсе могут жители Татарстана от 18 до 35 лет без двойного гражданства. В числе требований - знание государственных языков РТ. Заявки принимаются по ссылке до 6 октября.

Конкурс будет проходить в несколько этапов: заявочная кампания и отбор кандидатов проведут по анкетам, после пройдет развивающая программа и конкурс, в результате которого определят финалистов. Подробную информацию можно узнать на сайте.

Конкурс проводится Министерством по делам молодежи РТ совместно с Академией творческой молодежи Татарстана при поддержке Департамента государственной службы и кадров при Раисе РТ с 2009 года.