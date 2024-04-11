Пожарные потушили торговые павильоны на улице Зорге 66 в Казани

Сотрудники МЧС потушили пожар в районе торгового центра «Олимп» в Казани.

Изданию «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Татарста, что в региональной столице загорелись торговые павильоны на улице Зорге, 66.

Пламя удалось ликвидировать 10 апреля 2024 года, в 17:19. К счастью, потерпевших и погибших нет.

В настоящее время в обстоятельствах возгорания разбираются эксперты.

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