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Пожар на Малой Крыловке в Казани локализован

Пожар на Малой Крыловке 15 в Казани локализован
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На Малой Крыловке в Казани в доме на улице Малая Крыловка,15 случился пожар.

Выяснилось, что на месте полыхает деревянное строение. Потерпевших нет. Владелица дома появилась чуть позже, к счастью, в момент возгорания частного дома ее не было.

На месте работают сотрудники МЧС. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали о том, что сотрудники кладбища «Курган» в Казани опровергли размытие могил. В комментариях местные жители не поверили, что из земли торчит рука.

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