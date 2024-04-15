Сотрудники кладбища «Курган» в Казани опровергли размытие могил

В Казани кладбище «Курган» оказалось затоплено из-за паводка. Сведения опубликованы в телеграм-канале Mash Iptash.

Якобы 12 апреля 2024 года, на кладбище прибыл местный житель Фарит Гайсин. Посетитель заявил, что тогда земля была размыта, некоторые гробы были видны, а из одной могилы даже виднелась рука.

Другой татарстанец заявил, что во время проектировании кладбища все знали о потенциальных потопах. Якобы специалистов предупреждали о том, что это может произойти.

Сейчас вода с кладбища ушла только частично, вот только кресты и таблички покосились, а земля словно разрыта. Все восстановление лежит на плечах родственников умерших.

В комментариях местные жители не поверили, что из земли торчит рука, потому что тела находятся в гробу или же заворачиваются в ткань.

Сотрудник кладбища сказал «Вечерней Казани», что затопления не было.