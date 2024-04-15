Сотрудники кладбища «Курган» в Казани опровергли размытие могил

Работники казанского кладбища «Курган» опровергли размытие могил
В Казани кладбище «Курган» оказалось затоплено из-за паводка. Сведения опубликованы в телеграм-канале Mash Iptash.
Якобы 12 апреля 2024 года, на кладбище прибыл местный житель Фарит Гайсин. Посетитель заявил, что тогда земля была размыта, некоторые гробы были видны, а из одной могилы даже виднелась рука.
Другой татарстанец заявил, что во время проектировании кладбища все знали о потенциальных потопах. Якобы специалистов предупреждали о том, что это может произойти.
Сейчас вода с кладбища ушла только частично, вот только кресты и таблички покосились, а земля словно разрыта. Все восстановление лежит на плечах родственников умерших.
В комментариях местные жители не поверили, что из земли торчит рука, потому что тела находятся в гробу или же заворачиваются в ткань.
Сотрудник кладбища сказал «Вечерней Казани», что затопления не было.
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