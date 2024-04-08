Пожар, начавшийся после взрыва газа в доме в Нурлате Татарстана, потушен

Пожар в многоквартирном жилом доме в Нурлате Татарстана потушили. Об этом рассказали в МЧС РФ.

Ранее говорилось, что в Нурлате на ул. Заводская случился взрыв газовоздушной смеси, после которой умер человек, 2 пострадали. От взрыва стены были разрушены, загорелось 4 квартиры, площадь возгорания - 80 квадратных метров.

По предварительной информации МЧС, в одной квартире во время установки натяжных потолков взорвался газовый баллон.

В пресс-службе СУ СК РФ по РТ заявили о возбуждении уголовного дела по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее мы писали о том, что на трассе в Татарстане погибли 2 госслужащих Зеленодольского района.