Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

Пожар, который начался после взрыва газа в доме в Татарстане, потушен

Пожар, начавшийся после взрыва газа в доме в Нурлате Татарстана, потушен
Пожар, который начался после взрыва газа в доме в Татарстане, потушен

pixabay.com

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Пожар в многоквартирном жилом доме в Нурлате Татарстана потушили. Об этом рассказали в МЧС РФ.

Ранее говорилось, что в Нурлате на ул. Заводская случился взрыв газовоздушной смеси, после которой умер человек, 2 пострадали. От взрыва стены были разрушены, загорелось 4 квартиры, площадь возгорания - 80 квадратных метров.

По предварительной информации МЧС, в одной квартире во время установки натяжных потолков взорвался газовый баллон.

В пресс-службе СУ СК РФ по РТ заявили о возбуждении уголовного дела по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее мы писали о том, что на трассе в Татарстане погибли 2 госслужащих Зеленодольского района.

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