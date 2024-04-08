На трассе в Татарстане погибли 2 госслужащих Зеленодольского района

Помощник главы Зеленодольского района умер в жутком ДТП.

2 работника мэрии Зеленодольского района Татарстана погибли в аварии. Все произошло на трассе Йошкар-Ола — Зеленодольск — Казань. Об этом сообщил глава муниципалитета Михаил Афанасьев.

Среди умерших: Дамир Низамов, помощник руководителя района и Виталий Агачев, заместитель начальника райотдела потребительского рынка. О Назимове Михаил Афанасьев отзывался как об ответственном работнике, самом настоящем патриоте, а также друге и товарище.

Ранее мы писали о том, что 53-летний татарстанец в поселке Урняк поджег диван сигаретой и умер.