На трассе в Татарстане погибли 2 госслужащих Зеленодольского района

На трассе в Татарстане в ДТП умерли госслужащие
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Помощник главы Зеленодольского района умер в жутком ДТП.
2 работника мэрии Зеленодольского района Татарстана погибли в аварии. Все произошло на трассе Йошкар-Ола — Зеленодольск — Казань. Об этом сообщил глава муниципалитета Михаил Афанасьев.
Среди умерших: Дамир Низамов, помощник руководителя района и Виталий Агачев, заместитель начальника райотдела потребительского рынка. О Назимове Михаил Афанасьев отзывался как об ответственном работнике, самом настоящем патриоте, а также друге и товарище.
Ранее мы писали о том, что 53-летний татарстанец в поселке Урняк поджег диван сигаретой и умер.
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