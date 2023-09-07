Потратят 15 миллионов: стало известно, на каких участках в РТ займутся вырубкой деревьев и благоустройством

Татарстан потратит на вырубку деревьев и благоустройство трех участков 15 миллионов рублей

Главстрой Татарстана занимается поиском подрядчика на вырубку аварийных деревьев и благоустройство территории на трех объектах, которые расположены на двух районах республики, о чем стало известно из документа, опубликованного в тендере на сайте госзакупок. Стоимость контракта - около 15 миллионов рублей. Работы должны быть завершены в течение 30 дней с момента подписания контракта. Для работ были выбраны: