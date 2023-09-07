Потратят 15 миллионов: стало известно, на каких участках в РТ займутся вырубкой деревьев и благоустройством
Максим Сафронов
Главстрой Татарстана занимается поиском подрядчика на вырубку аварийных деревьев и благоустройство территории на трех объектах, которые расположены на двух районах республики, о чем стало известно из документа, опубликованного в тендере на сайте госзакупок. Стоимость контракта - около 15 миллионов рублей. Работы должны быть завершены в течение 30 дней с момента подписания контракта. Для работ были выбраны:
- Астрономическая обсерватория имени В.П. Энгельгардта, находящаяся в поселке октябрьский Зеленодольского района. Здесь исполнитель должен будет убрать ненужную поросль с деревьев.
- МБОУ «Гимназия №4» в Бавлинском районе РТ. Подрядчику необходимо будет вместе с уборкой растительности занятья и благоустройством территории - укладкой асфальта и устройством тротуара;
- МБУ ММЦ «ЯШьлэр доньясы» при МКУ «Отдел по делам молодежи Бавлинского района РТ».