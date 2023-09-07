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Потратят 15 миллионов: стало известно, на каких участках в РТ займутся вырубкой деревьев и благоустройством

Татарстан потратит на вырубку деревьев и благоустройство трех участков 15 миллионов рублей
Потратят 15 миллионов: стало известно, на каких участках в РТ займутся вырубкой деревьев и благоустройством

Максим Сафронов

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Главстрой Татарстана занимается поиском подрядчика на вырубку аварийных деревьев и благоустройство территории на трех объектах, которые расположены на двух районах республики, о чем стало известно из документа, опубликованного в тендере на сайте госзакупок. Стоимость контракта - около 15 миллионов рублей. Работы должны быть завершены в течение 30 дней с момента подписания контракта. Для работ были выбраны:

  • Астрономическая обсерватория имени В.П. Энгельгардта, находящаяся в поселке октябрьский Зеленодольского района. Здесь исполнитель должен будет убрать ненужную поросль с деревьев.
  • МБОУ «Гимназия №4» в Бавлинском районе РТ. Подрядчику необходимо будет вместе с уборкой растительности занятья и благоустройством территории - укладкой асфальта и устройством тротуара;
  • МБУ ММЦ «ЯШьлэр доньясы» при МКУ «Отдел по делам молодежи Бавлинского района РТ».
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