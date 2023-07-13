«Потеря большого количества поставщиков»: глава РТ рассказал, как санкции отразились на регионе

Минниханов рассказал о влиянии санкций на экономическое развитие РТ

Глава Татарстана Рустам Минниханов в интервью ОТР, отвечая на вопросы о том, какое влияние оказали санкции на экономику региона, отметил, что уже два года экономика идет положительным трендом.

С его слов, изначально санкции стали причиной ограничений в сфере технологического оборудования, но затем республикой были сделаны выводы. После потери большого количества поставщиков, особенно в автомобильной и авиационной промышленности, республике удалось мобилизоваться и найти другие пути.

Со слов раиса Татарстана, санкции открыли глаза, насколько и где республики уязвима, после чего пришлось перестроиться. Он также отметил, что в регионе 50% промышленности имеет экспортное направление - в связи с санкциями появилась необходимость поменять все маршруты.