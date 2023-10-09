Поразила жюри своим талантом: оперная певица из Казани прошла в шоу «Голос» в Германии

Оперная певица из Казани Алина Замалиева прошла в шоу «Голос» в Германии

Оперная певица из Татарстана Алина Замалиева, которая сейчас проживает в Швейцарии, смогла пройти «слепые» прослушивания телешоу «Голос» в Германии, поразив жюри своим талантом.

В интервью с ТНВ девушка радостно поделилась, что не только все судьи к ней повернулись, но и зрители аплодировали ее исполнению стоя.

Алина Замалиева исполняла арию Nessun Dorma («Пусть никто не спит») из последнего акта оперы Джакомо Пуччини «Турандот». Наставниками певицы стали братья Каулиц из группы Tokio Hotel.