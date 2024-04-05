Известная ведущая Татарстана Сафарова станет лицом «Новой татарской песни»

Известная ведущая Гульназ Сафарова будет автором сценария и ведущей гала-концерта музыкального конкурса «Яңа татар җыры» («Новая татарская песня»). Об этом «БИЗНЕС Online» сообщил Рифат Фаттахов, руководитель общественного фонда татарской культуры региона имени Вагапова.

С 2024 года ведущими фестиваля будут Гульназ Сафарова и артист театра им. Камала Искандер Хайруллин.

Напомним, имя Сафаровой уже несколько лет было связано с «Барс Медиа», в основном с их главным фестивалем «Татар җыры», который проводится каждый год. Сама Гульназ заявила, что она остается ведущей и на татарской «Песне года».

Известно, что 4 сезон фестиваля «Яңа татар җыры» состоится 18 апреля 2024 года, в КРК «Пирамида».

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