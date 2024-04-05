Сервис доставки СберМаркет узнал, сколько стоит приготовить борщ и суп в Казани

Онлайн-сервис доставки СберМаркет узнал у жителей Казани, какие супы они предпочитают. Эксперты сервиса оценили спрос на ингредиенты и прописали цены на их покупку для домашней готовки.

По информации СберМаркета, чаще всего местные жители заказывают из ресторанов Том Ям. На 2 месте — суп с лапшой, на 3 — борщ, на 4 — лагман, на 5 — крем-суп.

Сколько стоит приготовить борщ дома?

Продукты для анализа: свинина и говядина, свёкла, помидоры морковь, капуста, репчатый лук и картофель. Цена блюда на 4 порции составит примерно 259 рублей.

Чтобы приготовить домашний суп с лапшой придется потратить 105 рублей. Главные ингредиенты: морковь, курица, лапша и репчатый лук.

Чтобы сделать солянку, понадобится: говядина, вода, солёные огурцы, картофель, копчёная и варёная колбасы и томатная паста. Цена блюда на 4 порции - 318 рублей.

Кроме того, специалисты сервиса выяснили, что жители Казани стали чаще заказывать крем-супы (45%) и борщ (32%). Лидеры по росту спроса - Том Ям и суп с лапшой, их продажи выросли на 65%.

Цены.