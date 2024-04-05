Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

СберМаркет узнал, сколько стоит приготовить борщ и суп в Казани

Сервис доставки СберМаркет узнал, сколько стоит приготовить борщ и суп в Казани
Подписаться в Telegram

Онлайн-сервис доставки СберМаркет узнал у жителей Казани, какие супы они предпочитают. Эксперты сервиса оценили спрос на ингредиенты и прописали цены на их покупку для домашней готовки.

По информации СберМаркета, чаще всего местные жители заказывают из ресторанов Том Ям. На 2 месте — суп с лапшой, на 3 — борщ, на 4 — лагман, на 5 — крем-суп.

Сколько стоит приготовить борщ дома?

Продукты для анализа: свинина и говядина, свёкла, помидоры морковь, капуста, репчатый лук и картофель. Цена блюда на 4 порции составит примерно 259 рублей.

Чтобы приготовить домашний суп с лапшой придется потратить 105 рублей. Главные ингредиенты: морковь, курица, лапша и репчатый лук.

Чтобы сделать солянку, понадобится: говядина, вода, солёные огурцы, картофель, копчёная и варёная колбасы и томатная паста. Цена блюда на 4 порции - 318 рублей.

Кроме того, специалисты сервиса выяснили, что жители Казани стали чаще заказывать крем-супы (45%) и борщ (32%). Лидеры по росту спроса - Том Ям и суп с лапшой, их продажи выросли на 65%.

Цены.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

К саммиту БРИКС в Казани построят самый большой детский парк в Татарстане

Гид по скидкам Казани

день назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

что сделать с вытяжкой чтобы не заходили тараканы

Новости Татарстана

день назад

На рынке «Привоз» в Казани прошла облава на нелегальных мигрантов

Интересное в Казани

3 дня назад

От строительства дома «для себя» до создания строительной компании «Дом»: история успеха

логоритмика для взрослых в Казани

Новости Татарстана

день назад

Летевший в Нижнекамск БПЛА засекли за час до удара

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане ожидается дождь, мокрый снег и ветер до 14 м/с

Новости Татарстана

день назад

Пробка 4,5 - 5 км: несколько аварий парализовали Мамадышский тракт в Казани

Новости Татарстана

7 часов назад

Иномарка снесла 6-летнего мальчика во дворе казанской девятиэтажки

Новости Татарстана

день назад

Появилась петиция по переименованию улицы Дзержинского в улицу Райана Гослинга в Казани
Новости Татарстана
2 часа назад

В Татарстане задержали педофила, который искал жертв в игре PUBG Mobile

В Татарстане задержали педофила, который искал жертв в игре PUBG Mobile

Новости Татарстана

час назад

Популярная ведущая Гульназ Сафарова будет лицом «Новой татарской песни»

Гид по скидкам Казани

день назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

Новости Татарстана

час назад

СберМаркет узнал, сколько стоит приготовить борщ и суп в Казани

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане мать оставила сына-инвалида дома одного и он вышел из окна. Возбуждено дело
В Казани автобус сбил пешехода, который шел вдоль проезжей части
Новости Татарстана
3 часа назад

В Казани автобус сбил пешехода, который шел вдоль проезжей части

Новости Татарстана

3 часа назад

Из-за подключения нового театра имени Камала к сетям часть Казани лишат воды

Новости Татарстана

3 часа назад

На пр. Камалеева в Казани троллейбусы парализовали движение

Новости Татарстана

5 часов назад

В 2 селах Нижнекамского района подтопило улицы и домовладения
Зона кафе, продукты с чистым составом и свежесваренный кофе: что предлагает новая сеть продуктовых магазинов в Казани
Интересное в Казани
4 дня назад

Зона кафе, продукты с чистым составом и свежесваренный кофе: что предлагает новая сеть продуктовых магазинов в Казани