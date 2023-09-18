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· Полина Модестова

Помогают люди разных национальностей, религий и конфессий: В Набережных Челнах возводят мечеть «Джамиг»

В Набережных Челнах изготавливают витражи для строящейся мечети «Джамиг»
Помогают люди разных национальностей, религий и конфессий: В Набережных Челнах возводят мечеть «Джамиг»

ТГ мэрии Набережных Челнов

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В мэрии Набережных Челнов сообщил о работах, которые сейчас проходят на стройке мечети «Джамиг». Возведением объекта занимается компания «Евростиль», которая на данный момент облицовывает стены здания белым мрамором и проводит кровельные работы на главном корпусе. Стройка идет под личным контролем главы города Наиля Магдеева. Помимо того, специалисты уже приступили к изготовлению витражей, которые смогут стать ярким украшением мечети.

Глава города отметил важность того, что в работах помогают люди разных национальностей, религий и конфессий. С его слов, это свидетельствует о том, что в Набережных Челнах в согласии и хороших отношениях живут и решают вопросы люди разных вероисповеданий.

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