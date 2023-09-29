Полиция занимается поисками: делегация «Талибана»* потеряла паспорта в «Перекрестке»

Делегация «Талибана»* потеряла паспорта в «Перекрестке» в Москве

Делегация «Талибана»* потеряла паспорта в столичном «Перекрестке», сообщает телеграм-канал Mash.

Стало известно, что гости из Афганистана разместитель в «Президент-отеле» на Якиманке. Один из них накануне днем отправился в магазин, находящийся в ТЦ «Европейский» - при себе у него был кошелек с тремя паспортами коллег. При этом, один из документов принадлежал заместителю официального представителя МИДа Зию Ахмад Такалу.

Полиция Москвы занимается поисками документов талибов**, так как у них достаточно насыщенная программа визита. Только сегодня часть из них отправилась в Казань.

*запрещенная в РФ террористическая организация

* *участники запрещенной в РФ террористическая организация