Новости Татарстана
· Полина Модестова

Полиция занимается поисками: делегация «Талибана»* потеряла паспорта в «Перекрестке»

Делегация «Талибана»* потеряла паспорта в «Перекрестке» в Москве
Полиция занимается поисками: делегация «Талибана»* потеряла паспорта в «Перекрестке»

pixabay

Подписаться в Telegram

Делегация «Талибана»* потеряла паспорта в столичном «Перекрестке», сообщает телеграм-канал Mash.

Стало известно, что гости из Афганистана разместитель в «Президент-отеле» на Якиманке. Один из них накануне днем отправился в магазин, находящийся в ТЦ «Европейский» - при себе у него был кошелек с тремя паспортами коллег. При этом, один из документов принадлежал заместителю официального представителя МИДа Зию Ахмад Такалу.

Полиция Москвы занимается поисками документов талибов**, так как у них достаточно насыщенная программа визита. Только сегодня часть из них отправилась в Казань.

*запрещенная в РФ террористическая организация

* *участники запрещенной в РФ террористическая организация

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Увидеть Париж и... не умереть: как казанец за 2 года побывал в 18 странах

Важное в РТ

53 минуты назад

Татарстанцы могут получить бонусы и приз за оформление СберКарты

чаты по борьбе с плесенью в москве

Лонгриды

21 час назад

А ты купи слона: стало известно во сколько обошелся слон для Казанского зооботсада

Новости Казани

день назад

Обошелся городу дешевле, чем планировалось: стало известно, сколько стоил «Аксенов-фест» в Казани

замена сайлентблоков задней балки цена в Нижнем Новгороде

Новости Казани

день назад

Дома подлежат сносу: власти Казани изымут участки с аварийными домами

Новости Татарстана

день назад

Невосполнимая утрата: скончался профессор Казанской ветакадемии Талгат Гарипов

Новости Татарстана

21 час назад

Прекратят курсировать с 2 октября: в Казани ожидаются изменения в расписании пригородных поездов

Новости Казани

день назад

Будет организовано одностороннее движение: в одном из районов Казани поменяют схему движения
Лонгриды
21 час назад

А ты купи слона: стало известно во сколько обошелся слон для Казанского зооботсада

А ты купи слона: стало известно во сколько обошелся слон для Казанского зооботсада

Новости Татарстана

час назад

Полиция занимается поисками: делегация «Талибана»* потеряла паспорта в «Перекрестке»

Важное в РТ

53 минуты назад

Татарстанцы могут получить бонусы и приз за оформление СберКарты

Новости Татарстана

час назад

У партнеров есть возражения: Таджикистан не одобрил итоги заседания «московского формата» по Афганистану

Спортивные новости Казани

2 часа назад

В Татарстане создадут площадку для полетов на дронах
Спасатели кое-как пробрались: в Казани взорвался газ в частном доме
Новости Казани
час назад

Спасатели кое-как пробрались: в Казани взорвался газ в частном доме

Новости Казани

3 часа назад

Займется благоустройством Казахстана: стали известны планы Наталии Фишман, уехавшей из Казани

Новости Казани

4 часа назад

Выиграть гонку помогла смена стратегии: уроженец Казани выиграл международную автогонку

Новости Татарстана

4 часа назад

Паспорт уже размещен: в РТ сообщили о нарушениях при подготовке домов к пуске тепла
Здоровье казанцев: эффективные методы борьбы с распространенными заболеваниями
Интересное в Казани
4 дня назад

Здоровье казанцев: эффективные методы борьбы с распространенными заболеваниями