Нижнекамский водоканал «ВК и ЭХ» подозревают в хищении 350,4 млн рублей

В Нижнекамске Татарстане на неустановленных сотрудников АО «ВК и ЭХ» было заведено уголовное дело. Специалистов подозревают в краже около 350 400 000 рублей.

В прокуратуре РТ сообщили, что коммунальщики в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года предоставляли в Государственный комитет региона по тарифам неверные сведения.

Больше 350 000 000 рублей были учтены во время установления тарифов на услуги ЖКХ на 2021-2024 годы. Вот только работы по ремонту инженерных сетей никто не делал.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Ход расследования контролирует городская прокуратура.

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