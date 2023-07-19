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«Показатель вырос на 215 рублей»: минимальный потребительский бюджет в РТ хотят увеличить до 22 тысяч

В Татарстане планируют увеличить минимальный потребительский бюджет до 22 тысяч
«Показатель вырос на 215 рублей»: минимальный потребительский бюджет в РТ хотят увеличить до 22 тысяч

Яна Лаушкина

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По итогам второго квартала 2023 года стоимость минимальной потребительской корзины в Татарстане увеличилась до 22 тысяч рублей. На официальном сайте правительства республики был опубликован соответствующий проект постановления.

Отмечается, что за первый квартал 2023 года сумма минимального потребительского бюджета достигла 21,8 тысячи рублей. Теперь этот показатель вырос на 215 рублей.

Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу. Данный процесс будет длиться до 24 июля.

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