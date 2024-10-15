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Подборка к международному дню босса: лучшие и худшие начальники из фильмов

Подборка к международному дню босса: что смотреть про лучших и худших начальников
Разные начальники из фильмов

Пресс-служба "МТС"

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16 октября по всему миру отмечается День босса – и профессиональный, и ироничный праздник, в который можно поздравить своего любимого начальника. Вдохновившись праздником, онлайн-кинотеатр KION от экосистемы МТС составил подборку фильмов и сериалов с самыми разными боссами – причем не только офисными, которые так или иначе повлияли на жизнь своих сотрудников.

«Первый номер»

Харизматичный, умный и чувствующий запросы читателя человек – главный редактор глянцевого издания Константин Иноземцев, в прошлом популярный писатель, автор одного из главных бестселлеров нулевых. Но быть боссом у молодого поколения, исповедуя старые методы управления командой, не так-то просто.

«Успешный»

Миллиардер Калугин и коуч Саша, который, несмотря на то, что все его предприятия по заработку денег провальны, чувствует себя абсолютно счастливым человеком. В отличие от Калугина: он босс большой корпорации, у которого в анамнезе точно есть жизнь и бизнес девяностых, он жестко управляет своей командой, и подчиненные его скорее боятся, чем уважают. Но Саше удается поставить почти безнадежно увязшего в своем образе железного человека Калугина на путь исправления и заинтересовать его обычными радостями жизни.

«Постучись в мою дверь» и «Постучись в мою дверь в Москве»

Молодые начальники-трудоголики из архитектурных бюро, помешанные на инновациях и современному подходу к управлению бизнесом. Правда, они совсем забывают про тот самый work-life balance, без которого, кажется, не привлечь на работу ни одного представителя молодого поколения.

«Волк с Уолл-стрит»

Брокер Джордан Белфорт – карикатурно успешный американский делец, харизматичный и настойчивый, умеющий продать ручку миллионами способов. Точнее, был бы карикатурным, если бы не был абсолютно реальным: фильм о нем биографический. Белфорт основывает свою контору и нанимает в нее своих друзей, становясь для них адски мотивирующим боссом, а сам лавирует по тусовкам и прожигает жизнь.

«Рецепт любви»

Самый необычный фильм нашей подборки – французская драма Жюльет Бинош и Бенуа Мажимелем, который играет повара-идеалиста Додена, придирчивого до самых тонких нюансов вкуса блюд. Доден – босс насколько невыносимый, настолько и незаменимый: только он владеет секретами французской кухни, которые и по сей день ценят в гурманских домах.

«Одержимость»

Знаменитый фильм про дирижера-перфекциониста – кошмар всех музыкантов. Дж.К.Симмонс – преподавателя и дирижера, больше похожего на обычного садиста, а не на утонченного любителя музыки. Босса суровее представить сложно, и если кровавые пальцы – не самое редкое среди музыкантов явление, то без нервных срывов точно можно было бы обойтись.

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