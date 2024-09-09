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Появились результаты выборов в Госсовет РТ после обработки 99% бюллетеней

Судя по информации специалистов, за «коммунисто...

Екатерина Елисеева

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На выборах депутатов Госсовета Татарстана 7 созыва с больше 76% голосов победу одерживает фракция «Единая Россия». За эту партию проголосовали более 1,5 млн человек. Сейчас уже обработано 99,24% голосов. Об этом говорится в онлайн-табло центрального избиркома.

В результате, «Единая Россия» заработала 76,83%, Коммунистическая партия РФ — 10,52%, Либерально-демократическая партия России — 4,38%, партия «Новые люди» — 4,19% и «Справедливая Россия — За правду» — 3,25%.

Судя по информации специалистов, за «коммунистов» проголосовали больше 218 тысяч человек, за ЛДПР более 90 тысяч человек. «Новые люди» и «Справедливая Россия» получили около 86 тысяч и 67 тысяч голосов.

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