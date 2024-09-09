Последним победителем розыгрыша iPhone 15 стала нижнекамка Алия Илдарханова
Екатерина Елисеева
Женщина из Нижнекамска последняя, кто станет обладателем iPhone 15 за участие в местном конкурсе «Всей семьей на выборы».
Известно, что такое мероприятие было приурочено к Году семьи. Всего в акции специалисты разыграли 12 iPhone 15 и 1 машину Lada Vesta.
Участникам нужно было сфотографироваться вместе со своей семьей в специальном браслете, который выдают проголосовавшим на выборах депутатов Государственного совета Республики Татарстан.
Всего было разыграно 12 мобильников. В течение всего дня их получали местные жители за участие в акции. Последний телефон выиграла Алия Илдарханова из Нижнекамска.
Ранее мы писали о том, что жительница Зеленодольска Татарстана приняла участие в выборах по пути в родильный дом. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.
Напомним, выборы депутатов Госсовета РТ VII созыва стартовали 6 сентября.
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