Последним победителем розыгрыша iPhone 15 стала нижнекамка Алия Илдарханова

Женщина из Нижнекамска последняя, кто станет обладателем iPhone 15 за участие в местном конкурсе «Всей семьей на выборы».

Известно, что такое мероприятие было приурочено к Году семьи. Всего в акции специалисты разыграли 12 iPhone 15 и 1 машину Lada Vesta.

Участникам нужно было сфотографироваться вместе со своей семьей в специальном браслете, который выдают проголосовавшим на выборах депутатов Государственного совета Республики Татарстан.

Всего было разыграно 12 мобильников. В течение всего дня их получали местные жители за участие в акции. Последний телефон выиграла Алия Илдарханова из Нижнекамска.

Ранее мы писали о том, что жительница Зеленодольска Татарстана приняла участие в выборах по пути в родильный дом. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Напомним, выборы депутатов Госсовета РТ VII созыва стартовали 6 сентября.