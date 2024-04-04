Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

Появилась петиция по переименованию улицы Дзержинского в улицу Райана Гослинга в Казани

Появилась петиция по переименованию улицы Дзержинского в Райана Гослинга в Казани
Появилась петиция по переименованию улицы Дзержинского в улицу Райана Гослинга в Казани

Raph_PH/Википедия

Подписаться в Telegram

На сайте change.org появилась петиция, в которой говорится о переименовании улицы Дзержинского в улицу Райана Гослинга в Казани. Автор статьи отвечает на вопрос, почему это важно.

1. Улучшение имиджа региональной столицы: переименование улицы на имя популярного актера сможет привлечь внимание местных жителей и гостей города. Кроме того, на этой улице могут собираться фанаты известной личности и просто люди, чтобы сфотографироваться.

2. Повышение привлекательности города: такое действие может привлечь в район бизнес и увеличить спрос на покупку и съем квартир.

3. Поддержка поп-культуры: улица с именем актера будет символом поп-культуры и моды, что может привлечь не только туристов, но и кинематографа.

4. Улучшение ассоциаций жителей: переименование улицы сделает ее более положительной для людей, тем самым воздействуя на их психологическое состояние.

Автор материала просит распространить эту петицию.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Украинские беспилотники впервые добрались до Татарстана: вот что известно на данный момент

Гид по скидкам Казани

час назад

Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году

как опрыскивать борщевик химией

Лонгриды

5 часов назад

К саммиту БРИКС в Казани построят самый большой детский парк в Татарстане

Интересное в Казани

2 дня назад

По ту сторону кейтеринга: кулинарное закулисье с бренд-шефом Русланом Марданшиным

замена резинок на окнах пвх в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

Бурильщик из Альметьевска выиграл в лотерею больше 50 млн рублей

Новости Татарстана

день назад

Пытались вырвать микрофон: в Елабуге неизвестные пытались сорвать эфир ТНВ

Новости Татарстана

день назад

Из-за повреждения подстанции 2 апреля без света остались 80 населенных пунктов РТ

Новости Татарстана

день назад

ГУР Украины заявило о своей причастности к атаке на Татарстан

Новости Татарстана

5 часов назад

Летевший в Нижнекамск БПЛА засекли за час до удара
Новости Татарстана
2 дня назад

Утром на предприятия Нижнекамска и Елабуги совершена атака беспилотников. Есть потерпевшие

Утром на предприятия Нижнекамска и Елабуги совершена атака беспилотников. Есть потерпевшие

Новости Татарстана

2 часа назад

Костылева выиграла первенство РФ старшего возраста в Казани

Гид по скидкам Казани

4 часа назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

Новости Татарстана

4 часа назад

Талые воды затопили мост в Азнакаевском районе – объезд в 74 км через Башкортостан

Новости Татарстана

7 часов назад

В Казани машина наехала на авто ДПС
В Набережных Челнах затопило ЖК «Притяжение» – 7 автомобилей в воде
Новости Татарстана
23 минуты назад

В Набережных Челнах затопило ЖК «Притяжение» – 7 автомобилей в воде

Новости Татарстана

23 часа назад

Жители и гости Татарстана смогут увидеть Марс и Сатурн

Новости Татарстана

23 часа назад

«Алабуга Политех» выложил видео с потерпевшими после атаки БПЛА

Новости Татарстана

день назад

Мотоциклист получил травмы, когда столкнулся с авто в Казани
Новости Татарстана
43 минуты назад

Театр «У Моста» из Перми в Казани представит комедию «Мачеха Саманишвили»