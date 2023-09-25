Появятся эковорота: в РТ экологи добиваются запрета на купание в Голубых озерах

Экологи Татарстана хотят добиться запрета на купание в Голубых озерах

Экологи Татарстана требуют запретить купание в Голубых озерах как минимум на пять лет. На данный момент стоит задача сохранить то, что было создано природой. За уникальную систему поручился взяться глава РТ Рустам Минниханов. Он отметил, что место притягивает тысячи человек, а сами озера из-за этого испытывают колоссальную нагрузку.

Напомним, что территории у голубых озер после благоустройства стала заметно лучше: появились пешеходные дорожки, скамейки, мостики, освещение и кафе. Валуны на укрепленных берегах тоже заметноукрасили масштаб. В результате здесь стало больше туристов. Только этим летом количество желающих окунуться, заняться дайвингом и покататься на сапбордах превысило шесть тысяч человек.

Экологи считают, что такой отдых людей является губительным дл уникальных сульфатных озер. Сейчас еле различим даже характерный сероводородный запах Голубых озер. Специалисты заявляют, что в воду вместе с разгоряченным телами людей попадают фосфор и азот. С каждого смывается пот и мочевина - все это биогенный загрязнения. Уже сейчас наблюдаются такие последствия как заболачивание, исчезновение прозрачности и появление зеленых водорослей. Озерам нужна экореабилитация.

Глава Татарстана Рутсам Минниханов поручил проработать концепцию восстановления и развернуть масштабную просветительскую программу среди населения, объясняя, что в голубых озерах нельзя купаться. Еще одно нововведение - эковорота. Транспорт необходимо будет оставлять на специальных стоянках, сообщает trt-tv.ru.