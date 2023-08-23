Певице Иркэ отказали в медицинской помощи

Знаменитая певица татарской эстрады - Иркэ пожаловалась на больницу Набережных Челнов, так как ей отказались оказать помощь, из-за закрытия.



Накануне певица упала и повредила рука, после чего конечность начала сильно опухать. Артистка решила обратиться в «медгородок в травматологическое отделение». Она хотела сделать рентген, но в этом ей отказали, сославшись на закрытие больницы. И посоветовали ей ехать в другое место.



Приехав в БСМП, певица узнала, что там придется стоять в большой очереди. Иркэ запаслась обезболивающим и решила ехать в Казань.

По итогу певице оказали помощь в РКБ Казани. Ей сделали рентген и диагностировали перелом и наложили гипс.