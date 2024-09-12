Певица МакSим 11 сентября выступила перед матчем звезд «Спартака»

Певица МакSим из Казани вышла перед матчем звезд «Спартака» на 10-летие открытия «Лукойл Арены».

Женщина спела свою многим знакомую песню «Знаешь ли ты», который считается неофициальным гимном фанатов футбольного клуба «Спартак». Певице подпевали гости стадиона.

В матче будут участвовать красно-белые игроки прошлого и нынешнего матчей, и еще звездные болельщики команды, пишет Мир Российская Премьер-Лига.

Ранее мы писали о том, что 22-летняя фигуристка Алина Загитова опубликовала фото с собственного шоу «Хранители времени», которое прошло 29 августа 2024 года, в региональной столице Татарстана.

Не так давно девушка сообщила, что планирует распространить географию шоу и провести его в Москве, и в других субъектах страны. Показ был приурочена к Дню Татарстана.

Напомним, Алина Загитова — одна в истории РФ и 2-ая в истории фигуристка-одиночница, которая получила все титулы в фигурном катании.