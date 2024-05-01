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Певица Айсылу Чижевская подала на развод с приемным 22-летним сыном

Певица Айсылу Чижевская подала на развод с приемным 22-летним сыном

Айсылу Чижевская/ВК

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55-летняя учитель вокала Айсылу Чижевская-Мингалим разводится с 22-летним приемным ребенком. Об этом она рассказала mk.ru.

Дочка народного поэта Татарстана Рустама Мингалима и племянница оперного артиста Рената Ибрагимова заявила, что она выходила замуж за парня в творческих целях. Вот только после этого близкие отвернулись от нее.

После 7 месяцев брака женщина приняла решение подать на развод, так как якобы обнаружила анкету супруга на сайте знакомств «по вызову».

Сам парень не прокомментировал обвинения жены и бывшей приемной матери.

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