Певица Айсылу Чижевская подала на развод с приемным 22-летним сыном

55-летняя учитель вокала Айсылу Чижевская-Мингалим разводится с 22-летним приемным ребенком. Об этом она рассказала mk.ru.

Дочка народного поэта Татарстана Рустама Мингалима и племянница оперного артиста Рената Ибрагимова заявила, что она выходила замуж за парня в творческих целях. Вот только после этого близкие отвернулись от нее.

После 7 месяцев брака женщина приняла решение подать на развод, так как якобы обнаружила анкету супруга на сайте знакомств «по вызову».

Сам парень не прокомментировал обвинения жены и бывшей приемной матери.

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