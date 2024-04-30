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Волейболистки «Динамо — Ак Барс» в 7 раз выиграли чемпионат РФ

Волейболистки «Динамо — Ак Барс» в 7 раз выиграли чемпионат РФ

https://dinamo-kazan.com/news/

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Клуб из Казани «Динамо — Ак Барс» победил «Локомотив» из Калининграда в финальной серии женского чемпионата РФ по волейболу.

5-я игра серии до 3 побед состоялась в Казани и окончилась со счетом 3:0 (25:22, 25:16, 25:18).

Наши волейболистки победили на чемпионате в 7 раз в своей истории. Раньше они выигрывали на турнире в 2011–2015 и 2020 годах.

В этом сезоне татарстанскую команду тренировал серб Зоран Терзич.

В серии за бронзу чемпионки прошлого сезона клуба из Москвы «Динамо» проиграли в 5 матчах «Ленинградке».

Ранее мы писали о том, что Гарик Харламов прибыл в Казань 28 апреля.

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