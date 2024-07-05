Отказавшимся от Олимпиады спортсменам выплатят по 1 миллиону рублей

По данным издания РИА Новости, спортсмены из Крыма, которые получили на чемпионатах РФ право принимать участие в Олимпиаде, однако они отказались отправляться в Париж получат по 1 миллиону рублей. Такое решение вынес глава республики. Причина отказа - невозможность выступать под российским флагом. Как следствие, у татарстанских спортсменов тоже появилась возможность отправиться на Игры.

Сами игры должны пройти в период с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Напомним, что олимпийский комитет разрешил жителям России и Белорусии к Олимпиаде-2024 в Париже. Условия - спортсмены не должны поддерживать специальную военную операцию и быть связаны с различными военными ведомствами.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане бойцу СВО предлагали купить медаль на Wildberries.

Боец служил в батальоне «Алга». Как он сам рассказал, медалей за участие в специальной военной операции им никто не выдал.