«Организован пункт временного размещения»: в Нижнекамске в жилом доме взорвался газ

В пятиэтажке Нижнекамска 25 июля взорвался газ и пострадали два человека

В одном из жилых домов Нижнекамска в Татарстане в пять утра 25 июля произошел взрыв газа. В экстренных службах сообщили, что в результате происшествия пострадали два человека.

Известно, что взрыв прогремел на первом этаже дома, расположенного на проспекте Вахитова. В результате двое обратились за медицинской помощью. Самостоятельно покинули здание 15 человек, а еще 9, в числе которых один ребенок, были спасены.

После взрыва в доме начался пожар, который на данный момент уже был ликвидирован. Причины происшествия устанавливаются. Властями был организован пункт временного размещения для жителей, у которых от взрыва пострадали квартиры - он находится в школе №12.