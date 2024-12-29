Онколог из Татарстана напомнила о причинах рака молочной железы

Онколог-маммолог из Набережных Челнов, Айгуль Хузина, рассказала о ключевых факторах, способствующих развитию рака молочной железы, который продолжает оставаться на втором месте среди наиболее распространенных злокачественных заболеваний после рака кожи.



Как утверждает специалист, существует ряд факторов, существенно повышающих вероятность развития этого заболевания. Среди них — гормональные сбои, прерывание беременности, болезни "щитовидки", нездоровый образ жизни, ожирение и длительное употребление оральных контрацептивов без надлежащего контроля. Также важно учитывать влияние таких заболеваний, как эндометриоз, при котором развивается гиперэстрогения — избыточное количество эстрогенов в организме.



Когда у женщины присутствует гиперэстрогения, её тело не всегда способно эффективно выводить метаболиты эстрогенов, что приводит к их накоплению в молочной железе и подкожно-жировой клетчатке. Это может вызвать отеки и болезненность в груди, а если своевременно не вмешаться, то образуются патологические изменения, например, кисты, объясняет Хузина.



По её словам, важно проходить регулярные обследования, в том числе УЗИ молочных желез, особенно в периоды начала, в процессе и после отмены оральных контрацептивов. Также стоит отметить, что регулярные обследования помогают не только выявить болезнь на ранних стадиях, но и предотвратить развитие осложнений.



Интересно, что рак молочной железы начал «моложееть»: если раньше он был характерен для женщин старше 50 лет, то сейчас болезнь всё чаще диагностируется у женщин в возрасте 30-40 лет. Кроме того, современные исследования указывают на то, что экологические факторы, такие как загрязнение окружающей среды, также оказывают влияние на развитие заболеваний молочных желез, что делает проблему ещё более актуальной.