Ольга Гайдабура из Челнов победила в конкурсе «Королева Азии-2024» в Китае

2 октября 2024 года, стали известны результаты конкурса красоты «Королева Азии» (16+), который проходил в Шанхае.

На 2 месте в номинации «Best body» оказалась Ольге Гайдабура из Челнов.

Ольга сообщила, что она была одна из Татарстана и во время подготовки попросила организаторов сделать для нее ленту с надписью «Татарстан».

Известно, что Ольга Гайдабура является учителем вокала и на конкурсе талантов спела песню «Туган як» на татарском, русском и английском языках. Ее сыну Виталию 1 год.

На показе национальных нарядов девушка вышла в платье местного дизайнера Гузель Валишиной, пишет издание «Челнинские известия».

Ранее мы писали о том, что министр спорта Татарстана пригласило Рузиля Минекаева на соревнования по корэш.

Выяснилось, что парень ранее занимался этим видом спорта. Об этом он сообщил на шоу «ЧБД». Часть выпуска, в которой парень рассказывает ведущим о то, что значит корэш.