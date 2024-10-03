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Октябрь в Татарстане ожидается теплее нормы

Об этом рассказали в Гидрометцентре РТ

pixabay.com

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Погода в текущем месяце в Республике Татарстана прогнозируется теплее нормы. Об этом рассказали в Гидрометцентре РТ.

По многолетним наблюдениям, в среднем месячная температура воздуха во 2 месяце осени для региона составляет 4,9 градусов тепла.

В остальные месяцы отопительного сезона, температура, по сведениям специалистов, будет в пределах климатической нормы.

Ранее мы писали о том, что участник специальной военной операции с позывным «Молния» вывел 16 российских военных из окружения в лесопосадке без всяких потерь.

Благодаря спецподготовке, которую боец прошёл в Татарстане, военнослужащий смог обойти ловушки и помочь людям. Все инструкторы, которые проводили обучение, имели за спиной боевой опыт. «Молния» подчеркнул важность обучения перед отправлением в зоеу специальной военной операции.

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