Боец СВО из Казани вывел 16 человек из окружения без потерь

Участник СВО с позывным «Молния» вывел 16 российских военных из окружения в лесопосадке без всяких потерь, пишет «Татар-информ».

Благодаря спецподготовке, которую боец прошёл в Татарстане, военнослужащий смог обойти ловушки и помочь людям. Все инструкторы, которые проводили обучение, имели за спиной боевой опыт.

Мужчина является уроженцем Азербайджана, он подписал контракт с Минобором РФ и прошёл обучение под Казанью. «Молния» подчеркнул важность обучения перед отправлением в зоеу специальной военной операции.

Ранее мы писали о том, что пункт отбора на контрактную службу Казани завёл страницу в ВК.

Заключить договор с Министерством обороны в Республике Татарстан могут заключить люди из всех субъектов России, а также уроженцы других государств.

Сейчас в регионе новым контрактникам выплачивается единовременно до 2 миллионов рублей.